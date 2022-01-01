Онлайн раскраски 8o8.ru
Каталог раскрасок
Рисовалка :)
Поиск раскрасок
HTML цвета онлайн
Рисунки из символов
Фотошоп онлайн
Блог художника
Обучающие раскраски

Онлайн раскраски

Вы можете раскрашивать любимые раскраски онлайн на нашем сайте :) это просто - просто откройте понравившуюся раскраску " Каталог" и начинайте рисовать! Вы также можете скачать или распечатать как исходную картинку, так и уже разукрашенную Вами. А если хотите просто порисовать - то нажмите кнопку "Рисовалка :)".

Раскраски - распечатать или скачать

Все наши раскраски Вы можете скачать себе на устройство или распечатать прямиком с нашего сайта. А после этого раскрашивать удобным способом :)

Распечатать раскраски - ИНСТРУКЦИЯ

Онлайн раскраски 8o8.ru

Раскраски для детей и взрослых

>10 000 шт.

Раскраски для детей

У нас огромная коллекция детских онлайн раскрасок: картинки для раскрашивания отличного качества для мальчиков и для девочек любого возраста (например раскраски для 5 лет).

Раскраски для взрослых

Думаете - раскраски только для детей - раскраски онлайн это отличное занятие, антистресс и "релакс" для взрослых. У нас есть целый раздел - "антистресс раскраски".

Обучающие раскраски

Этот тип раскрасок очень помогает развиваться ребенку, а именно тренируют мелкую моторику, фантазию, аккуратность, внимательность, усидчивость, зрительную память.

Раскраски для девочек

Здесь можно найти изображения животных, цветов, натюрмортов, принцесс и прочие раскраски для девочек.

Большая коллекция

У нас в каталоге размещено более 10 000 раскрасок различных тематик.
Уникальная коллекции онлайн-раскрасок на любой вкус и возраст.

Каталог

Абсолютно бесплатно

Вы можете не только бесплатно рисовать онлайн, но и скачивать как исходные картинки, так и уже разукрашенные Вами, без копирайтов и водяных знаков.

Инструкция

Удобный реактор

Вы можете разукрашивать раскраски онлайн при помощи нашего редактора. Это удобно делать как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Рисовалка

Защита авторских прав

Все материалы, имеющиеся на сайте 8o8.ru, расположены в свободном доступе и не ограничены авторскими правами для некоммерческого распространения.

Подробнее

Популярные онлайн раскраски

Уникальная коллекции онлайн-раскрасок на любой вкус и возраст. Более 10 000 картинок (+ рисунки из символов) в каталоге. Раскрашивайте изображения на любом устройстве с помощью простых инструментов или распечатайте изображения на бумаге.

  • Выбирайте любую понравившуюся картинку (например Карлсон) и начинайте оживлять ее в цвете
  • Отправляйте на печать любые изображения с любимыми героями и персонажами в 1 клик
  • Редактируемые кисти и более 40 оттенков в цветовой палитре для онлайн-раскрасок

Для взрослых

Обучающие

Для малышей

Из мультфильмов

Открытая коллекция онлайн-раскрасок

Все изображения и материалы на сайте 808.ru размещаются в свободном доступе и доступны для скачивания без ограничений. Все раскраски предоставляются пользователям в ознакомительных целях и не ограничиваются авторскими правами для некоммерческого распространения.

Рисуйте и увлекательно проводите время вместе

Берите фломастеры, кисти и карандаши. Обо всем остальном – мы позаботились. Мы предлагаем для вас полезную площадку, которая позволит совместно с ребенком проводить время за приятным делом. Вместе выберите любую раскраску. Рисуйте онлайн или распечатайте картинки на листах, чтобы совместно сделать персонажей красочными. Вы можете скопировать рисунок по цветным образцам или предложить свой вариант. Тот, который хочет видеть на готовом рисунке ваш ребенок.

Все персонажи, герои или бренды на изображениях являются собственностью обладатель авторских прав. Если вы – правообладатель и хотите ограничить бесплатный доступ к вашим материалам, перейдите в раздел «Правообладателям», чтобы мы смогли выполнить все ваши законодательные требования в сфере защиты авторских прав.

Щенячий патруль

Раскраска 3 щенкаРаскраска РобопесРаскраска Маршал и пожарная машинаРаскраска Крепыш и бульдозер

Щенячий патруль

В сборнике "Щенячий патруль" мы собрали для Вас самые лучшие онлайн раскраски из мультфильмов в кол-ве: 20 шт.

смотреть все 20 шт.

Ну погоди

Раскраска Новогодний огонекРаскраска Звездные воиныРаскраска Волк и подводная охотаРаскраска Волк в достехах

Ну погоди

В сборнике "Ну погоди" мы собрали для Вас самые лучшие онлайн раскраски из мультфильмов в кол-ве: 20 шт.

смотреть все 20 шт.

Картинки по номерам

Раскраска Пляж по номерамРаскраска Акварель по номерамРаскраска Принцесса по номерамРаскраска Винни Пух по номерам

Картинки по номерам

В сборнике "Картинки по номерам" мы собрали для Вас самые лучшие онлайн обучающие раскраски в кол-ве: 19 шт.

смотреть все 19 шт.

Хаги Ваги и Киси Миси

Раскраска Детализированная раскраска Хаги ВагиРаскраска Хаги Ваги и Киси МисиРаскраска Синий Хаги ВагиРаскраска Подруга Киси Миси

Хаги Ваги и Киси Миси

В сборнике "Хаги Ваги и Киси Миси" мы собрали для Вас самые лучшие онлайн раскраски для детей в кол-ве: 14 шт.

смотреть все 14 шт.

Марвел (Marvel)

Раскраска супергерои МарвелРаскраска Капитан АмерикаРаскраска ХалкРаскраска Стражи галактики - Грут

Марвел (Marvel)

В сборнике "Марвел (Marvel)" мы собрали для Вас самые лучшие онлайн раскраски для взрослых в кол-ве: 16 шт.

смотреть все 16 шт.

Сложные раскраски

Раскраска Сложные раскраскиРаскраска Сложные раскраскиРаскраска Сложные раскраскиРаскраска Сложные раскраски

Сложные раскраски

В сборнике "Сложные раскраски" мы собрали для Вас самые лучшие онлайн раскраски для взрослых в кол-ве: 24 шт.

смотреть все 24 шт.

Мимимишки

Раскраска Тучка с ведеркомРаскраска Мимимишки с картой звездного небаРаскраска Кеша и ТучкаРаскраска Все Мимимишки

Мимимишки

В сборнике "Мимимишки" мы собрали для Вас самые лучшие онлайн раскраски для детей в кол-ве: 38 шт.

смотреть все 38 шт.

Машины

Раскраска Автобус ФольксвагенРаскраска BMWРаскраска Машина KoenigseggРаскраска Машина Ауди

Машины

В сборнике "Машины" мы собрали для Вас самые лучшие онлайн раскраски для мальчиков в кол-ве: 28 шт.

смотреть все 28 шт.

Трансформеры

Раскраска ЛазербикРаскраска ДевастаторРаскраска Трансформация Оптимус ПраймаРаскраска Десептикон

Трансформеры

В сборнике "Трансформеры" мы собрали для Вас самые лучшие онлайн раскраски для мальчиков в кол-ве: 19 шт.

смотреть все 19 шт.

Человек паук

Раскраска Человек паук спасает девушкуРаскраска Новый Человек паукРаскраска Человек паук среди небоскрёбовРаскраска Человек паук и Песочный человек

Человек паук

В сборнике "Человек паук" мы собрали для Вас самые лучшие онлайн раскраски для мальчиков в кол-ве: 13 шт.

смотреть все 13 шт.

Майнкрафт

Раскраска ГастРаскраска Цыплёнок из МайнкрафтРаскраска Пирог MinecraftРаскраска Корова Minecraft

Майнкрафт

В сборнике "Майнкрафт" мы собрали для Вас самые лучшие онлайн раскраски для мальчиков в кол-ве: 61 шт.

смотреть все 61 шт.

ЛОЛ

Раскраска ЛОЛ питомец щенок СердцеедРаскраска ЛОЛ питомец щенок СахарокРаскраска ЛОЛ питомец щенок ПчёлРаскраска ЛОЛ питомец щенок Ди-джей К9

ЛОЛ

В сборнике "ЛОЛ" мы собрали для Вас самые лучшие онлайн раскраски для девочек в кол-ве: 94 шт.

смотреть все 94 шт.

Вспыш и чудо машинки

Раскраска Чудо машинкиРаскраска Грустный КрушилаРаскраска Гэбби с инструментомРаскраска Машинка Огурчик

Вспыш и чудо машинки

В сборнике "Вспыш и чудо машинки" мы собрали для Вас самые лучшие онлайн раскраски из мультфильмов в кол-ве: 12 шт.

смотреть все 12 шт.

Буба

Раскраска Буба и его друзьяРаскраска Новый год БубыРаскраска У Бубы все ОКРаскраска Радость Бубы

Буба

В сборнике "Буба" мы собрали для Вас самые лучшие онлайн раскраски из мультфильмов в кол-ве: 24 шт.

смотреть все 24 шт.

Онлайн раскраски для детей и взрослых 8o8.ru

Вы можете раскрашивать любимые раскраски онлайн на нашем сайте 8o8.ru :) это просто! У нас огромная коллекция раскрасок для детей и взрослых: картинки для раскрашивания отличного качества.

Все материалы(раскраски), имеющиеся на сайте 8o8.ru, расположены в свободном доступе на открытых ресурсах и не ограничены авторскими правами для некоммерческого распространения. Весь контент представлен исключительно с информационной и ознакомительной целью. Каждый персонаж, марка или бренд изображенный на раскраске являются собственностью обладателей авторских прав на них.

На нашем портале собрана огромная коллекция онлайн-раскрасок для детей и взрослых. Мы предлагаем для вас простой способ для развлечения и полезного времяпровождения. Откройте каталог и выберите любое изображение из понравившейся категории. Нажмите на картинку и сразу приступайте к ее раскрашиванию. Это увлекательный процесс, который затянет вашего ребенка и раскроет его творческий потенциал. Да и скажем прямо. Взрослые тоже получат от этого удовольствие.

Хотите разукрашивать изображения вручную с помощью фломастеров, карандашей и красок?

И у вас всегда есть такая возможность. В каталоге с онлайн-раскрасками вы можете сохранять любые изображения на своем устройстве или сразу отправлять их на печать. Просто нажмите на кнопку «Сохранить» или «Печать» в открывшемся редакторе с картинкой.

Сборники раскрасок для детей и взрослых

Раскраски для взрослыхРаскраски для взрослых
Раскраски для детейРаскраски для детей
Обучающие раскраскиОбучающие раскраски
Раскраски для девочекРаскраски для девочек
Раскраски для мальчиковРаскраски для мальчиков
Раскраски для малышейРаскраски для малышей
Раскраски из мультфильмовРаскраски из мультфильмов
Раскраски игр и игрушекРаскраски игр и игрушек
Раскраски сказкиРаскраски сказки
Раскраски животныхРаскраски животных
Раскраски птицыРаскраски птицы
Раскраски рыбыРаскраски рыбы
Раскраски насекомыеРаскраски насекомые
Раскраски природаРаскраски природа
Раскраски деревьяРаскраски деревья
Раскраски цветыРаскраски цветы
Раскраски овощи и фруктыРаскраски овощи и фрукты
Раскраски анимеРаскраски аниме
Раскраски праздникиРаскраски праздники
Раскраски страны и городаРаскраски страны и города
Разные раскраскиРазные раскраски

Просто скучно?

Для тех, кто хочет порисовать – нажимайте на кнопку «Рисовалка» и создавайте свою сюжеты. Простой редактор с удобным и понятным функционалом. Ничего лишнего. Только кисти, палитра, белый лист и ваша фантазия.

  • Теперь ваши раскраски никогда не потеряются и не помнутся. Возвращайтесь к любимым изображениям снова и снова. С любого планшета, телефона или ноутбука;
  • Вместо постоянной покупки детских журналов – бесплатная коллекция из 10 000 изображений. Все, что вам нужно для рисования вручную – заправленный принтер;
  • Находите оригинальные онлайн-раскраски на любые темы: для мальчиков, девочек, с персонажами мультфильмов или раскрасками по цифрам.

Подходит для детей всех возрастов. Даже для тех, кто старше 30 лет

Опечатки сайта: 8o8.ru, 8щ8юкг, 8щ8, 808юкг, 808.ru, 8о8юкг, 8о8.ru, 808.ru, hfcrhfcrb jykfqy, hfcrhfcrb, раскраски ком

Береги природу - рисуй онлайн на 8o8.ru
Внимание! При использовании материалов сайта, обязательна обратная активная ссылка на 8o8.RU.